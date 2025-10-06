Topo

Lauana Prado compartilha fotos à beira-mar em viagem com noiva ao Havaí

Lauana Prado curte praia no Havaí Imagem: Reprodução/Instagram
06/10/2025 17h16

Luana Prado, 36, está curtindo dias de descanso ao lado da noiva, Tati Dias, no Havaí.

A sertaneja compartilhou um carrossel de fotos no Instagram mostrando momentos do passeio. Os cliques foram feitos na Ilha de Maui, região conhecida por suas paisagens paradisíacas.

Nas imagens, Luana aparece com um visual leve e descontraído, usando chapéu e óculos de sol. A cantora também exibiu suas tatuagens e, em um dos cliques, surgiu pendurada em uma árvore, cena que divertiu os fãs, que a compararam ao personagem Tarzan.

Tati, a noiva, comentou com bom humor na publicação. "Se eu for sua fotógrafa oficial, você me leva para todos os lugares do mundo com você?", brincou, confirmando ser a autora dos registros da viagem.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios. "Meu casal favorito", escreveu uma fã. "A fotógrafa está de parabéns por pegar os melhores ângulos da modelo", elogiou outro.

