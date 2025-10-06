Suspense, terror e cachorro caramelo: os lançamentos da semana

Esta semana, as telas do cinema oferecem uma viagem eclética por gêneros e emoções — da comédia nacional ao terror sul-coreano assombroso. Destaque para "Caramelo", que promove o humor com o cachorro que é 100% brasileiro, enquanto "Ruídos" apresenta um suspense sobrenatural que já nasce como fenômeno do cinema de horror.

Para os fãs de mistério, "A Mulher na Cabine 10" traz um thriller claustrofóbico, e os amantes de futurismo terão o aguardado retorno ao universo digital com "Tron: O Legado". Uma semana para rir, tremer e se maravilhar.

08/10

"Caramelo" -- Netflix

Em Caramelo, a vida do ambicioso chef Pedro (Rafael Vitti) está a um passo de seu grande sonho: abrir o próprio restaurante. Mas quando um diagnóstico inesperado vira seu mundo de cabeça para baixo, forçando-o a repensar todos os seus planos, é das ruas que surge o improvável apoio que ele nem sabia precisar: um vira-lata caramelo, batizado de Amendoim.

Mais do que uma simples amizade, os dois constroem uma parceria transformadora. Enquanto Pedro ensina ao cachorro o conforto de um lar, o animal devolve a ele lições essenciais sobre afeto, resiliência e as verdadeiras prioridades da vida. Juntos, embarcam numa jornada emocionante de superação, onde os principais obstáculos se tornam oportunidades de recomeço.

09/10

"Perrengue Fashion" -- Cinema

Em "Perrengue Fashion", Paula Pratta (Ingrid Guimarães) é uma influenciadora digital em ascensão, determinada a se tornar a nova estrela do universo da moda.

Quando surge a oportunidade de estrelar uma campanha nacional para o Dia das Mães, ela enxerga o momento decisivo para consolidar sua carreira. No entanto, seus planos perfeitos entram em colapso quando Cadu (Filipe Bragança), seu filho, decide abandonar a vida urbana e se mudar para uma ecovila sustentável no coração da Amazônia. Determinada a resgatá-lo do que enxerga como um "delírio verde", Paula embarca com seu fiel assistente em uma jornada forçada até a região Norte.

"Tron: Ares" -- Cinema

Em "Tron: Ares", a fronteira entre a inteligência artificial e a humanidade será desafiada. O filme acompanha Ares, um programa de computador tão avançado que supera qualquer tecnologia conhecida na Terra. Quando é convocado para uma missão crítica no mundo real, Ares se torna a peça-chave para resolver crises humanas insolúveis.

No entanto, ao enfrentar os imprevisíveis e perigosos dilemas da existência humana, ele se vê forçado a confrontar uma falha inesperada: a dúvida. Pela primeira vez, seus próprios códigos e convicções são postos à prova, ameaçando desestabilizar não apenas sua missão, mas sua própria essência.

"Ruídos" -- Cinema

Em "Ruídos", a vida de Joo-Young (Lee Sun-Bin) vira de cabeça para baixo quando sua irmã mais nova, Joo-Hee (Han Su-A), desaparece misteriosamente dentro do próprio apartamento onde moram. Jovem e com deficiência auditiva, Joo-Young se vê sozinha em uma investigação angustiante, mergulhando em um silêncio que, aos poucos, se revela aterradoramente ocupado.

O que começa como uma busca por respostas transforma-se em um pesadelo quando sons distorcidos e ruídos ensurdecedores invadem sua percepção — um paradoxo aterrador para quem sempre viveu em relativo silêncio. Presa entre o mundo que não ouve e o que não consegue calar, Joo-Young desvenda uma presença maligna.

10/10

"A Mulher na Cabine 10"

A jornalista Lo (Keira Knightley) embarca em um iate de luxo para produzir uma matéria sobre a elite global, representada pelo magnata Richard Bullmer (Guy Pearce).

Mas a viagem dos sonhos se transforma em pesadelo quando, durante a noite, ela testemunha um assassinato: ouve gritos abafados na cabine ao lado e vê, da varanda, um corpo sendo lançado ao mar. Ao relatar o ocorrido, porém, Lo é confrontada com uma realidade perturbadora: ninguém acredita nela. Todos os passageiros e tripulantes estão supostamente a bordo, e não há registro de nenhuma mulher na cabine 10.

Insinuam que ela está sob efeito do álcool, estressada ou inventando histórias.