Keith Urban vive romance com duas mulheres após separação, diz site

Keith Urban, 56, parece não estar disposto a ficar solteiro por muito tempo após o fim de seu casamento de quase duas décadas com Nicole Kidman.

O que aconteceu

O músico estaria vivendo dois relacionamentos simultâneos poucas semanas depois do divórcio vir a público. A informação foi publicada pelo jornalista Rob Shuter, divulgadas em sua newsletter e repercutidas pelo site Mandadory.

De acordo com Shuter, uma das moças seria com Maggie Baugh, guitarrista que já integrou sua banda e o acompanha em turnê pelos Estados Unidos. O segundo affair, ainda segundo o colunista, envolveria uma mulher que vive em Nashville, cidade onde o cantor e Kidman mantinham residência. A identidade dela, no entanto, não foi revelada.

O término entre Urban e Kidman foi confirmado recentemente, após a atriz entrar com o pedido oficial de divórcio. Ela ainda pede a guarda primária das filhas do casal, Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 14.

Nicole Kidman e Keith Urban começaram a se relacionar em 2005 e se casaram no ano seguinte, na Austrália. Além das duas filhas com o músico, a estrela de Big Little Lies é mãe de Isabella, 32, e Connor, 30, frutos de seu casamento anterior com Tom Cruise.