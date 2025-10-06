Jimin, Jonathan Anderson e a grande sacada da Dior

A Paris Fashion Week foi palco de um dos momentos mais aguardados do ano: a estreia de Jonathan Anderson como diretor criativo da Dior. Mas, em meio à expectativa pela nova visão para a icônica maison francesa, foi a presença de um de seus embaixadores que dominou as conversas e as redes sociais. Park Jimin, do BTS, não apenas assistiu ao desfile da primeira fila, como se tornou o grande acontecimento do evento, reafirmando o poder de sua influência e o sucesso de sua parceria com a marca.

O retorno de Jimin aos holofotes fashionistas após o serviço militar foi triunfal. Sua aparição no desfile da coleção feminina Primavera/Verão 2026 da Dior, a primeira sob a batuta de Anderson, que agora unifica as direções criativas masculina e feminina, foi um claro sinal dos novos tempos. Com um visual arrojado e sofisticado, que combinava perfeitamente com a proposta do novo estilista, Jimin gerou um frenesi online, liderando os assuntos mais comentados da semana de moda e alcançando mais de 28 milhões de interações online.

A nomeação de Jimin como embaixador global da Dior, em janeiro de 2023, já indicava o desejo da marca de se associar a um dos nomes mais influentes da cultura pop atual e fora do eixo Europa/América do Norte. A grife aguardou o momento em que os integrantes do BTS começaram a assinar contratos individuais para garantir a parceria. A aposta se provou um grande hit. A presença do artista em eventos da Dior resulta em um engajamento estrondoso, com um impacto que se traduz em milhões de dólares em valor de mídia espontânea.

A sinergia entre Jimin e a nova fase da Dior, pós Maria Grazia Chiuri e Kim Jones, é inegável. A estética moderna, fluida e, ao mesmo tempo, sofisticada de Jimin dialoga diretamente com a visão de Jonathan Anderson para a marca. Em um momento de renovação para a Dior, a imagem do cantor, que transita com naturalidade entre o ousado e o elegante, feminino e masculino, representa a união perfeita entre o legado da maison e um futuro vibrante e conectado com as novas gerações. A presença de Jimin na Paris Fashion Week não foi apenas a de um embaixador, mas a de um protagonista que, junto a Anderson, sinaliza o início de um novo e excitante capítulo para a Dior.

Livro da semana: 'Doce Tóquio'

À primeira vista, 'Doce Tóquio', de Durian Sukegawa, parece uma história fofa sobre um cara meio perdido na vida. Sentaro vende dorayakis (aquelas panquecas japonesas deliciosas) numa barraquinha minúscula para pagar dívidas. A vida dele é uma grande monotonia, até que uma senhora de 76 anos, a Tokue, aparece do nada, com os dedos meio tortinhos, e insiste que o recheio de feijão doce dele é uma ofensa aos deuses da culinária. Ela se oferece para ensinar a ele a receita perfeita, e é aí que temos uma história de muitos aprendizados.

O que parece ser uma jornada gastronômica se transforma numa aula de humanidade que te desmonta. A Tokue não é só uma vovó fofa, ela carrega o peso de uma vida inteira de segregação. Ela foi uma paciente de hanseníase (a antiga lepra) e, por causa do preconceito e da ignorância da sociedade japonesa da época, foi forçada a viver isolada em um sanatório por décadas. O livro escancara, com uma delicadeza que dói, como a sociedade prefere varrer suas feridas e suas pessoas 'indesejadas' para debaixo do tapete. A história da Tokue é o comeback stage mais potente que você vai ver, mostrando que por trás de uma aparência julgada, existe uma alma com uma força e uma sabedoria absurdas.

E o feijão, o 'an', ele é praticamente um personagem. A Tokue ensina o Sentaro a ouvir os feijões, a respeitar o tempo deles, a entender a história que eles carregam. Não é só sobre culinária, é sobre ritual, paciência e conexão com a natureza e com o passado. O ato de cozinhar lentamente o recheio vira uma metáfora para a própria vida: um processo que exige dedicação, que cura feridas e que, no final, cria algo doce e que vale a pena ser compartilhado. É a prova de que as coisas mais simples, quando feitas com alma, se tornam grandiosas.

No final das contas, 'Doce Tóquio' é um soco no estômago com luva de seda. É uma narrativa muito bonita sobre como os preconceitos podem destruir vidas, mas também sobre como a empatia, a gentileza e um bom dorayaki podem criar pontes e resgatar a dignidade. Dica: prepare os lenços antes de ler.

O livro será lançado dia 30 de outubro pela Editora Morro Branco e em pouco mais de 220 páginas, é uma bela adição aos leitores da 'literatura de cura' asiática, que se tornou um dos gêneros mais procurados nas livrarias e bibliotecas pelo mundo.

Momento Dramas

'100 Memórias'

'Genie, Make a Wish', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Kim Woo-bin e Bae Suzy | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

'Love's Ambition'

'Genie, Make a Wish', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Kim Woo-bin e Bae Suzy | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

'Mandate'

'Genie, Make a Wish', 2025 | Criação - Netflix | Elenco - Kim Woo-bin e Bae Suzy | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

GERAÇÕES ÁSIA

Manda pra gente!

Tem história inesquecível com seu idol? Passou perrengue para ir a algum show? Mande seu relato com foto e/ou vídeo: kpopuol@uol.com.br.

Playlist

WOODZ, Hearts2Hearts, TWS, KickFlip, Suho. Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link.

PROGRAME-SE

Segunda

HITGS - Lançam 'Things we love: I' (primeiro miniálbum)

Terça

ONEWE - Lança 'MAZE: AD ASTRA' (quarto miniálbum)

Quarta

ITZY - Lança 'Collector' (segundo álbum japonês)

Sexta