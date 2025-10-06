Topo

Hyldon, de ?As dores do mundo?, tem alta após mal súbito e agenda cancelada

Hyldon se recupera após internação por mal súbito - Van Campos/AgNews
Hyldon se recupera após internação por mal súbito Imagem: Van Campos/AgNews
do UOL

Luan Santos

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

06/10/2025 15h45

O cantor Hyldon, conhecido por sucessos da música brasileira, recebeu alta hoje após uma internação.

O que aconteceu

Hyldon deu entrada no sábado (4) no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo um comunicado oficial divulgado nas redes sociais do artista, ele sofreu um mal súbito em sua residência e passou por uma bateria de exames.

Por conta da internação, o cantor não pôde comparecer à estreia de seu documentário "As Dores do Mundo: Hyldon". O lançamento aconteceu no final de semana no Festival do Rio. "Assim que voltou a ter acesso ao celular, viu as fotos do cinema lotado e agradece profundamente a presença de todos", disse o comunicado.

Famosos enviaram mensagens de apoio ao músico. "Que se recupere logo, parceiro", disse Zeca Baleiro através de um comentário nas redes sociais do artista. "Querido mestre, estamos aqui torcendo pela sua breve recuperação", escreveu Rogério Flausino.

Hydon marcou uma época na música brasileira. Seus primeiros grandes sucessos foram as canções "Na Rua, na Chuva, na Fazenda (Casinha de Sapê)" e "As Dores do Mundo", lançadas em 1975.

