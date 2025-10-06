Hyldon, de ?As dores do mundo?, tem alta após mal súbito e agenda cancelada

O cantor Hyldon, conhecido por sucessos da música brasileira, recebeu alta hoje após uma internação.

O que aconteceu

Hyldon deu entrada no sábado (4) no Hospital Casa São Bernardo, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Segundo um comunicado oficial divulgado nas redes sociais do artista, ele sofreu um mal súbito em sua residência e passou por uma bateria de exames.

Por conta da internação, o cantor não pôde comparecer à estreia de seu documentário "As Dores do Mundo: Hyldon". O lançamento aconteceu no final de semana no Festival do Rio. "Assim que voltou a ter acesso ao celular, viu as fotos do cinema lotado e agradece profundamente a presença de todos", disse o comunicado.

Famosos enviaram mensagens de apoio ao músico. "Que se recupere logo, parceiro", disse Zeca Baleiro através de um comentário nas redes sociais do artista. "Querido mestre, estamos aqui torcendo pela sua breve recuperação", escreveu Rogério Flausino.

Hydon marcou uma época na música brasileira. Seus primeiros grandes sucessos foram as canções "Na Rua, na Chuva, na Fazenda (Casinha de Sapê)" e "As Dores do Mundo", lançadas em 1975.