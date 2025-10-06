Topo

Entretenimento

Riso macabro: veja a reação de Heleninha após morte de Odete em 'Vale Tudo'

Odete (Beatriz Segall) morreu em "Vale Tudo"; ao saber, Heleninha (Renata Sorrah) deu risada - Reprodução/Globo
Odete (Beatriz Segall) morreu em 'Vale Tudo'; ao saber, Heleninha (Renata Sorrah) deu risada Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 18h11

Na primeira versão de "Vale Tudo", Heleninha, personagem de Renata Sorrah, teve uma forte crise de riso ao saber que a mãe, Odete Roitman (Beatriz Segall), morreu.

O que aconteceu

Em 1988, Heleninha fica sabendo do assassinato de Odete por meio de Afonso (Cássio Gabus Mendes). Sob efeito de álcool, a personagem tem uma reação inesperada: começa a gargalhar muito alto.

Aos risos, ela diz que não acredita que "dona Odete Roitman" tenha morrido. "Ela não morreu não, Afonso. Sabe quando a mamãe vai morrer? Ela não vai morrer nunca".

Relacionadas

Vale Tudo: morte de Odete Roitman vai ganhar 'publi' de sabão líquido

Por que Leila matou Odete na 'Vale Tudo' antiga? Motivo foi bem inusitado

Celina e mais 4 pessoas: esses são os suspeitos de matar Odete em Vale Tudo

Em desequilíbrio, Heleninha sugere que a mãe continuará presente para amedrontar todos. "Ela vai ficar aqui que nem assombração", debocha a artista plástica, deixando Afonso irritado.

A morte de Odete aconteceu logo após ela e Heleninha terem um acerto de contas. A pintora soube que foi culpada a vida toda pela morte do irmão - Leonardo, naquela versão, não sobreviveu ao acidente. No embate, Heleninha disse que todo mundo odiava Odete, até mesmo os gigolôs que ela contratava não a suportavam.

Confira o vídeo em que Heleninha sabe da morte da mãe:

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 7/10 a 18/10

Jimin, Jonathan Anderson e a grande sacada da Dior

'Única vantagem de morar no Brasil é SUS e praia', diz Gominho após assalto

'Urso do cabelo duro': Ex-The Voice Brasil denuncia racismo em academia

Riso macabro: veja a reação de Heleninha após morte de Odete em 'Vale Tudo'

Chico Barney e Bárbara apostam: quem será o assassino de Odete Roitman?

Escola de Samba e mais: a festa do fim das gravações de 'Vale Tudo'

Morre David José, o primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, aos 83

Clooney não quis criar filhos nos EUA e se mudou para França: 'Vida melhor'

Lauana Prado compartilha fotos à beira-mar em viagem com noiva ao Havaí

'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones', ganha mês de estreia