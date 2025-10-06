Riso macabro: veja a reação de Heleninha após morte de Odete em 'Vale Tudo'

Na primeira versão de "Vale Tudo", Heleninha, personagem de Renata Sorrah, teve uma forte crise de riso ao saber que a mãe, Odete Roitman (Beatriz Segall), morreu.

O que aconteceu

Em 1988, Heleninha fica sabendo do assassinato de Odete por meio de Afonso (Cássio Gabus Mendes). Sob efeito de álcool, a personagem tem uma reação inesperada: começa a gargalhar muito alto.

Aos risos, ela diz que não acredita que "dona Odete Roitman" tenha morrido. "Ela não morreu não, Afonso. Sabe quando a mamãe vai morrer? Ela não vai morrer nunca".

Em desequilíbrio, Heleninha sugere que a mãe continuará presente para amedrontar todos. "Ela vai ficar aqui que nem assombração", debocha a artista plástica, deixando Afonso irritado.

A morte de Odete aconteceu logo após ela e Heleninha terem um acerto de contas. A pintora soube que foi culpada a vida toda pela morte do irmão - Leonardo, naquela versão, não sobreviveu ao acidente. No embate, Heleninha disse que todo mundo odiava Odete, até mesmo os gigolôs que ela contratava não a suportavam.

Confira o vídeo em que Heleninha sabe da morte da mãe:

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.