Topo

Entretenimento

'Única vantagem de morar no Brasil é SUS e praia', diz Gominho após assalto

Gominho teve conta esvaziada após sofrer um assalto - Reprodução/Instagram @gominho
Gominho teve conta esvaziada após sofrer um assalto Imagem: Reprodução/Instagram @gominho
do UOL

06/10/2025 18h20

Gominho reclamou da qualidade de vida no Brasil após sofrer um assalto. O apresentador, que teve a conta esvaziada pelos ladrões, ainda fez uma reflexão, dizendo que "perder um amigo" é pior do que ficar sem dinheiro.

Ainda tô com medo de ser assaltado. A gente fala que morar no Brasil é tão bom, né? A única vantagem de morar no Brasil é o SUS e as praias. De resto, não tem vantagem nenhuma. Juro, só desgraça. Gominho

O que aconteceu

Gominho disse que "não vai se desesperar" com os problemas que tem enfrentado. "Muita gente me perguntando assim: 'Nossa, mas você está tão calmo, né? Pegaram o seu dinheiro todo. Que nem era muito'", brincou.

Eu perdi duas amigas em menos de dois meses. Perdi a Preta e, depois de um mês, perdi minha grande amiga de infância. Então, eu sei que estou sem dinheiro, que deu merda, mas não vou ficar me desesperando, não. Tem sempre coisa pior. Perder um amigo sempre é pior. O dinheiro a gente corre atrás. Gominho

Ele abriu um boletim de ocorrência, que enviará para o banco para tentar reaver o dinheiro. O apresentador afirma que os ladrões conseguiram ultrapassar as medidas de segurança do banco e "zerar" sua conta.

Além disso, Gominho diz que está com suspeita de conjuntivite. "Desde ontem a tarde começou [a irritação no olho]. Eu tô numa... Tô ótima", brincou, dizendo que não trabalhará hoje em razão do problema de saúde.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 7/10 a 18/10

Jimin, Jonathan Anderson e a grande sacada da Dior

'Única vantagem de morar no Brasil é SUS e praia', diz Gominho após assalto

'Urso do cabelo duro': Ex-The Voice Brasil denuncia racismo em academia

Riso macabro: veja a reação de Heleninha após morte de Odete em 'Vale Tudo'

Chico Barney e Bárbara apostam: quem será o assassino de Odete Roitman?

Escola de Samba e mais: a festa do fim das gravações de 'Vale Tudo'

Morre David José, o primeiro Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo, aos 83

Clooney não quis criar filhos nos EUA e se mudou para França: 'Vida melhor'

Lauana Prado compartilha fotos à beira-mar em viagem com noiva ao Havaí

'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones', ganha mês de estreia