'Única vantagem de morar no Brasil é SUS e praia', diz Gominho após assalto

Gominho reclamou da qualidade de vida no Brasil após sofrer um assalto. O apresentador, que teve a conta esvaziada pelos ladrões, ainda fez uma reflexão, dizendo que "perder um amigo" é pior do que ficar sem dinheiro.

Ainda tô com medo de ser assaltado. A gente fala que morar no Brasil é tão bom, né? A única vantagem de morar no Brasil é o SUS e as praias. De resto, não tem vantagem nenhuma. Juro, só desgraça. Gominho

O que aconteceu

Gominho disse que "não vai se desesperar" com os problemas que tem enfrentado. "Muita gente me perguntando assim: 'Nossa, mas você está tão calmo, né? Pegaram o seu dinheiro todo. Que nem era muito'", brincou.

Eu perdi duas amigas em menos de dois meses. Perdi a Preta e, depois de um mês, perdi minha grande amiga de infância. Então, eu sei que estou sem dinheiro, que deu merda, mas não vou ficar me desesperando, não. Tem sempre coisa pior. Perder um amigo sempre é pior. O dinheiro a gente corre atrás. Gominho

Ele abriu um boletim de ocorrência, que enviará para o banco para tentar reaver o dinheiro. O apresentador afirma que os ladrões conseguiram ultrapassar as medidas de segurança do banco e "zerar" sua conta.

Além disso, Gominho diz que está com suspeita de conjuntivite. "Desde ontem a tarde começou [a irritação no olho]. Eu tô numa... Tô ótima", brincou, dizendo que não trabalhará hoje em razão do problema de saúde.