Clooney não quis criar filhos nos EUA e se mudou para França: 'Vida melhor'

George Clooney e Amal Clooney criam os filhos em fazenda na França - Getty Images
De Splash, em São Paulo

06/10/2025 17h19

George Clooney decidiu criar seus filhos longe dos Estados Unidos, em uma fazenda na França.

Eles não vivem no iPad, sabe? Eles jantam com os adultos e precisam levar a louça para a cozinha. A vida deles é muito melhor. George Clooney

O que aconteceu

O ator temeu a influência da cultura de Hollywood sobre a vida de seus filhos. "Eu estava preocupado de ter que criar nossos filhos em Los Angeles, na cultura de Hollywood. Achei que nunca teriam a oportunidade de ter uma vida justa. Na França, não estão nem aí para a fama", disse, em entrevista à revista Esquire.

Não quero que eles andem por aí preocupados com paparazzi. Não quero que sejam comparados com os filhos famosos de outa pessoa. George Clooney

George e Amal Clooney são pais dos gêmeos Alexander e Ella, de 8 anos. Segundo o casal, as duas crianças falam três idiomas: inglês, francês e italiano.

