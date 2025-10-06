Topo

Escola de Samba e mais: a festa do fim das gravações de 'Vale Tudo'

Tais Araújo posa com Paolla Oliveira e Humberto Carrão em festa de encerramento de "Vale Tudo" - Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 17h38

Tais Araújo, 46, compartilhou detalhes da festa de encerramento das filmagens de "Vale Tudo" (Globo) em sua rede social.

O que aconteceu

A intérprete de Raquel no remake mostrou que teve escola de samba, cantoria e muita dança no evento. Ela postou fotos e vídeos da reunião hoje em seu perfil no Instagram.

A atriz desceu até o chão ao som de "Na Boquinha da Garrafa", do É o Tchan!, assim como Matheus Nachtergaele. Ela também sambou com Paolla Oliveira e expôs a cantoria de Humberto Carrão.

Além de Taís Araújo, Alice Wegmann comentou sobre a festa de "Vale Tudo". A artista, que dá vida à Solange na trama atual, mostrou seu estado após o evento — deitada no chão, com um rolo de liberação miofascial para diminuir as dores.

