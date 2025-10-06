Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Saory e Mesquita venceram a terceira Prova de Fogo da temporada de A Fazenda 2025 (Record). Pela primeira vez, o Lampião será em dupla.

O que aconteceu

A prova foi realizada em duplas, definidas por sorteios. Disputaram a prova juntos Saory e Mesquita, Fernando e Michelle, Maria e Shia e Carol e Fabiano.

Na prova, os dois peões ficavam de lados opostos, deslizando. Enquanto um jogava frutas por um arco, o outro deveria pegá-las.

Vencia a prova a dupla que conseguisse pegar mais frutas em sete minutos. Saory e Mesquita conseguiram a vitória por apenas uma fruta de diferença.

Os vencedores tiveram que escolher uma dupla para salvar da Baia. Eles salvaram Carol e Fabiano e os outros quatro foram automaticamente para a Baia.

Durante a formação da 3ª Roça, os dois terão que escolher, na sorte, quem ficará com cada poder. Um deles, escolhido pelo o público, dará ao peão que o tiver a chance de apontar novos peões e o segundo roceiro deverá puxar um deles para a Roça.