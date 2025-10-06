Topo

Entretenimento

Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo de A Fazenda 2025 - Reprodução/RecordPlus
Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo de A Fazenda 2025 Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 23h06Atualizada em 06/10/2025 23h08

Saory e Mesquita venceram a terceira Prova de Fogo da temporada de A Fazenda 2025 (Record). Pela primeira vez, o Lampião será em dupla.

O que aconteceu

A prova foi realizada em duplas, definidas por sorteios. Disputaram a prova juntos Saory e Mesquita, Fernando e Michelle, Maria e Shia e Carol e Fabiano.

Na prova, os dois peões ficavam de lados opostos, deslizando. Enquanto um jogava frutas por um arco, o outro deveria pegá-las.

Vencia a prova a dupla que conseguisse pegar mais frutas em sete minutos. Saory e Mesquita conseguiram a vitória por apenas uma fruta de diferença.

Os vencedores tiveram que escolher uma dupla para salvar da Baia. Eles salvaram Carol e Fabiano e os outros quatro foram automaticamente para a Baia.

Durante a formação da 3ª Roça, os dois terão que escolher, na sorte, quem ficará com cada poder. Um deles, escolhido pelo o público, dará ao peão que o tiver a chance de apontar novos peões e o segundo roceiro deverá puxar um deles para a Roça.

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Resultado parcial

Total de 9878 votos
1,39%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,63%
Divulgação/Record
15,32%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
2,99%
Divulgação/Record
21,59%
Divulgação/Record
0,15%
Divulgação/Record
0,11%
Divulgação/Record
3,62%
Divulgação/Record
0,17%
Divulgação/Record
0,39%
Divulgação/Record
3,11%
Divulgação/Record
2,00%
Divulgação/Record
2,21%
Divulgação/Record
6,42%
Divulgação/Record
4,88%
Divulgação/Record
0,25%
Divulgação/Record
0,95%
Divulgação/Record
0,73%
Divulgação/Record
23,23%
Divulgação/Record
0,09%
Divulgação/Record
4,52%
Divulgação/Record
5,10%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leve prêmio milionário

Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Morre Odete Roitman em 'Vale Tudo': compare assassinatos em 2025 x 1988

Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Veja as motivações dos 5 suspeitos

Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

Tiro no peito: veja cena do assassinato de Odete no remake de 'Vale Tudo'

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Vote na enquete

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 7/10 a 18/10

Rayane surpreende e decide indicar nome inusitado para 3ª roça de A Fazenda

Odete achada morta e 1ª suspeita: o que acontece em 'Vale Tudo' amanhã (7)

Davi Brito assume lugar de Popó e encara Sacha Bali em combate de boxe