'Urso do cabelo duro': Ex-The Voice Brasil denuncia racismo em academia

O cantor Samuel Marques, que participou do The Voice Brasil, denunciou ter sido vítima de injúria racial em uma academia localizada no bairro da Graça, em Salvador.

O que aconteceu

O artista foi chamado de "urso do cabelo duro" por um cliente da SmartFit no último sábado. Suposto agressor o compara a personagem de desenho animado exibido na década de 1970.

Incomodado com a ofensa, ele começou a filmar o diálogo com o suspeito, que repetiu o comentário. Nas imagens publicadas no domingo pelo cantor, o rosto do homem não aparece, mas é possível ouvir o momento em que ele se refere ao artista e tenta se justificar afirmando que tem um genro negro.