'Êta Mundo Melhor!' hoje (6): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Larissa Manoela como Estela em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 08h41

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (6) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Ernesto tenta despistar Dita sobre seu envolvimento no sumiço de Estela, e Tamires desconfia. Inês diz a Sandra que Ernesto está preso. Anabela se desespera com a ausência de Estela, e Celso e Candinho tentam apoiá-la. Sabiá conversa com Samir sobre Celso. Quincas insiste em ficar com Sônia. Celso enfrenta Ernesto. Ernesto e Sandra se reencontram, e se beijam com paixão. No dancing, Dita canta em homenagem a Estela.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

