'Era um esquema de guerra': os bastidores da morte de Odete Roitman em 1988

A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988) - Reprodução/Globo
A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988) Imagem: Reprodução/Globo
De Splash, em São Paulo

06/10/2025 05h30

A morte de Odete Roitman na primeira versão de "Vale Tudo" foi exibida em 24 de dezembro de 1988. Apenas em 6 de janeiro do ano seguinte, o último capítulo da novela revelou que Leila (Cassia Kiss) foi a culpada pelo crime. O autor Gilberto Braga, o diretor Dennis Carvalho e Cassia Kiss comentaram sobre os bastidores da cena e das escolhas na época.

Mistério nos bastidores

Foram escritas cinco versões diferentes para o último capítulo. O elenco só teve acesso próximo ao momento de gravar a cena. A prática ajudou a combater um possível vazamento, que acabaria com o mistério.

A minha única grande frustração nesta novela foi o fato de a imprensa ter adiantado todas as tramas, todos os ganchos tão cuidadosamente preparados por mim, pelo Aguinaldo (Silva), pela Leonor (Bassères). Eu saía à rua no dia em que ia ser exibido o capítulo em que seria finalmente revelado se o pai do filho da Maria de Fátima era o Afonso Roitman ou o César Ribeiro, e todo o mundo já sabia que era o César
Gilberto Braga em entrevista ao jornal O Globo, em dezembro de 1988

O total sigilo foi confirmado pelo então diretor, Dennis Carvalho. "Era um esquema de guerra. Só eu, o Gilberto (Braga) e o Daniel (Filho) que sabíamos. Só, mais ninguém", afirmou ao Memória Globo.

A impressão que fica, para mim, é que as pessoas só veem a nossa novela para conferir as cenas, porque o suspense mesmo está nas bancas de jornais, que adiantam as nossas tramas. Nesse mar de frustração, vamos tentar ao menos ter um prazerzinho de um suspense no último capítulo, justamente em relação ao assassinato da Odete.
Gilberto Braga em entrevista ao jornal O Globo, em dezembro de 1988

Gilberto Braga teria escolhido Cassia Kis como a assassina de Odete por razões inusitadas. Segundo a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", de Artur Xexéo e Maurício Stycer, Dennis Carvalho, diretor da trama, perguntou ao autor quem havia matado Odete.

A resposta foi com outra pergunta. "Quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?", disparou Gilberto Braga. Dennis Carvalho não hesitou: "Cassia Kis". E o novelista confirmou: "Acertou".

Cássia Kis soube três meses antes das gravações que seria assassina de Odete. Em entrevista à rádio CBN, a atriz contou como foi abordada pelo diretor da novela.

Primeiro que Dennis Carvalho chegou para mim assim, uns três meses antes: 'Cássia, vou te dizer uma coisa. A Odete Roitman vai morrer e a Leila é quem vai matar. Mas você não pode contar para ninguém, ok? Você guarda esse segredo?'
Cassia Kiss em entrevista à rádio CBN, em 2018

Apesar da confidência, o tempo passou e até ela começou a duvidar da informação. "Eu tanto guardei segredo que se passaram dois, três meses eu falei assim: 'Mas será que é a Leila mesmo que matou?'", relembrou a atriz.

Leila matou Odete Roitman por engano, e o momento se tornou um dos mais marcantes da teledramaturgia brasileira. A personagem matou a vilã pensando que estava atirando em Maria de Fátima (Glória Pires) após suspeitar de que ela teria um caso com Marco Aurélio (Reginaldo Faria).

