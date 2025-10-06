Topo

'Dona de Mim' hoje (6): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Samuel (Juan Paiva) em "Dona de Mim" - Léo Rosário/Globo
Samuel (Juan Paiva) em 'Dona de Mim' Imagem: Léo Rosário/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (6) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Marlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

