Diddy é viciado em sexo e precisará se tratar ao sair da prisão, diz médico

Médico avalia comportamentos de Diddy e indica tratamento após sair da prisão - Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 19h08

Sean 'Diddy' Combs, 55, é viciado em sexo e precisará se tratar ao deixar a prisão, segundo o Dr. Drew.

O que aconteceu

O especialista em tratamento contra as drogas revelou que o cantor precisará mudar radicalmente sua vida. Em entrevista ao TMZ, analisou o músico e indicou como pode ser um "homem transformado" — fala proferida pelo artista antes de sua sentença.

Além de dizer que o rapper é viciado em sexo, sugeriu que ele diga adeus às festas. Para ele, o dono da Bad Boy Records precisará passar por um tratamento intensivo ao sair da cadeia.

O médico comentou que Diddy deverá deixar sua antiga vida de lado ao perder a sobriedade forçada da prisão. De acordo com ele, é melhor que o magnata se afaste de festas e loucuras que possam prejudicá-lo futuramente.

Dr. Drew ainda declarou que a detenção pode ser uma "benção" para o empresário. Ele justificou que, no ambiente, é mais difícil que ele tenha excessos sexuais e cometa suposto abuso de drogas.

Em 3 de outubro, Sean 'Diddy' Combs foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Ele foi condenado por duas acusações relacionadas ao transporte para prostituição e cumprirá uma pena de 36 meses, visto que está preso desde o ano passado. Ainda, deverá pagar uma multa de aproximadamente R$ 2,6 milhões.

