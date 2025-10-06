De 'Vale Tudo' a 'Avenida Brasil': novelas pararam Brasil com 'quem matou?'

O mistério sempre foi um ingrediente poderoso na teledramaturgia brasileira. Desde os anos 1970, quando um personagem central morre, logo surge a pergunta clássica: "Quem matou?".

O estilo atingiu o auge em tramas que pararam o país, como a morte de Odete Roitman (Vale Tudo) e o assassinato de Max (Avenida Brasil).

Hoje, mais uma vez, o público se prepara para uma nova "investigação". Afinal, quem vai matar Odete no remake de "Vale Tudo" (Globo)?

De Odete a Max

Odete Roitman - "Vale Tudo" (1988-1989)

A morte de Odete Roitman (Beatriz Segall) em "Vale Tudo" (1988) Imagem: Reprodução/Globo

A morte de Odete, a grande vilã vivida por Beatriz Segall, não foi apenas um evento cultural; ela entrou para a história da cultura popular. O assassinato ficou conhecido até mesmo entre quem nunca assistiu à novela.

Sigilo era tamanho que a produção manteve a identidade do criminoso sob sete chaves. Apenas nos minutos finais, atores e equipe descobriram a verdade: a assassina era Leila (Cássia Kis).

Salomão Hayalla - "O Astro" (1977 e 2011)

Salomão Hayalla inaugurou o suspense de novela no Brasil Imagem: Divulgação

Muito antes de Odete, o patriarca Salomão Hayalla inaugurou o suspense de novela no Brasil. Na versão original de 1977, coube a Felipe Cerqueira (Edwin Luisi), o jovem amante de Clô Hayala (Tereza Rachel), cometer o crime.

Remake de 2011 provou que o mistério é atemporal, prendendo o público mais uma vez. Na nova versão, a própria esposa, Clô Hayalla (Regina Duarte), empurra o empresário para a morte da janela do quarto.

Série de crimes em "A Próxima Vítima" (1995)

Mortes em "A Próxima Vítima" (1995) Imagem: Reprodução/VIVA

A novela ''A Próxima Vítima'', de Silvio de Abreu, levou o mistério a outro nível. A trama policial era marcada por uma série de assassinatos que pareciam, a princípio, não ter conexão. O clima de suspense constante manteve o público preso por meses. No fim, o grande assassino foi revelado como sendo Adalberto, interpretado por Cecil Thiré.

Lineu Vasconcelos - "Celebridade" (2003)

Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana) foi assassinado em um momento crucial Imagem: Reprodução/Globo

O empresário Lineu Vasconcelos (Hugo Carvana) foi assassinado em um momento crucial. O principal foco da suspeita era a vilã Laura (Cláudia Abreu). Ela estava negociando a entrega de documentos que provavam o roubo da música "Musa do Verão".

Durante uma discussão sobre o assunto, Laura se descontrolou e atirou em Lineu. A vilã só confessou o crime no último episódio, antes de ser morta por um tiro dado por Renato Mendes (Fábio Assunção).

Taís - "Paraíso Tropical" (2007)

Morte misteriosa de Taís (Alessandra Negrini) movimentou reta final de 'Paraíso Tropical' Imagem: Reprodução/TV Globo

Alessandra Negrini interpretou em dose dupla a mocinha Paula e a vilã Taís. Quando a gêmea má foi assassinada, o público mergulhou na caça ao culpado. Taís foi morta após descobrir o plano de Olavo (Wagner Moura) de roubar a fortuna de Antenor (Tony Ramos). O ambicioso empresário Olavo foi o responsável pelo assassinato de Taís.

Max - "Avenida Brasil" (2012)

Max em cena de Avenida Brasil Imagem: Reprodução

Max (Marcello Novaes) foi o personagem central do mistério que dominou a reta final de "Avenida Brasil". Assassinado na beira do lixão, a pergunta "Quem matou Max?" mobilizou o país. A verdade veio à tona no último capítulo: Carminha (Adriana Esteves) assumiu a culpa pela morte do ex-amante.