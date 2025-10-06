Topo

Davi Brito assume lugar de Popó e encara Sacha Bali em combate de boxe

Davi Brito e Sacha Bali irão se enfrentar no ringue - Reprodução/Instagram
Davi Brito e Sacha Bali irão se enfrentar no ringue Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 21h01

Davi Brito, 23, vai enfrentar Sacha Bali, 44, no ringue.

O que aconteceu

O vencedor da 24ª edição do reality da TV Globo, foi confirmado como a nova atração principal do Fight Music Show, evento que mistura esporte e entretenimento ao colocar famosos em lutas de boxe. Ele vai encarar o ator campeão de "A Fazenda 16" no dia 1º de novembro, em São Paulo.

Davi entra no card como substituto de Acelino Popó Freitas, 50, tetracampeão mundial de boxe, que teve que cancelar sua participação após uma cirurgia na mão. Popó enfrentaria originalmente o também ex-BBB Diego Alemão, 44, mas a organização do evento decidiu mudar os planos com sua saída e escalar um novo confronto de celebridades.

A novidade foi anunciada em uma coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira (6), em que Davi e Sacha estiveram presentes. Como já é tradição no evento, os dois aproveitaram a ocasião para provocar um ao outro e aumentar o clima de rivalidade.

Durante a coletiva, Davi mostrou confiança e fez declarações polêmicas. "Vou dar um pau nele. Ele que se prepare." Em outro momento, Davi usou termos que foram considerados homofóbicos nas redes sociais ao se referir ao adversário. A fala gerou repercussão negativa e críticas por parte do público e da mídia, embora até o momento não tenha havido um posicionamento oficial do Fight Music Show sobre o ocorrido.

Sacha Bali, por sua vez, também não deixou barato. Conhecido por papéis em novelas e por ter participado da 16ª temporada de A Fazenda, o ator respondeu às provocações e disse que está treinando forte para o confronto.

