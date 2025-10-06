Tiro no peito: veja cena do assassinato de Odete no remake de 'Vale Tudo'

A cena em que Odete Roitman (Debora Bloch) é assassinada foi exibida na noite de hoje pela Globo e resgatou uma das perguntas mais icônicas das telenovelas: quem matou Odete?

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Veja como foi a cena

Na última cena do capítulo, Odete foi colocada contra a parede ao ver uma arma em sua direção. "Para que essa barbárie, meu bem? Vamos conversar. Ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman", disse ela, segundos antes de ser atingida por um tiro no peito. Câmera não revelou quem é o assassino.

Diferente de 1988, a morte de Odete Roitman não foi acidental no remake adaptado por Manuela Dias. Cinco personagens são suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina, César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Antes do disparo, os cinco se aproximaram do Copacabana Palace, onde Odete e hospedava em vindas ao Brasil. Ela, aliás, se preparava para deixar o país ao lado de Cesar — um dia após tentar matar Maria de Fátima. O verdadeiro assassino do remake será revelado no último capítulo.

Na versão original, Leila (Cassia Kis) foi a responsável por matá-la — e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), era a amante dele, Fátima.

O assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino. A trama de 1988 foi criada por Gilberto Braga e escrita ao lado de Leonor Bàsseres e Aguinaldo Silva.

ODETE ROITMAN LEVOU UM TIRO!



Quem MATOU ela??? #ValeTudo pic.twitter.com/fjdjn9yj2L -- TV Globo (@tvglobo) October 7, 2025