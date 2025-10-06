7 passos para limpar a air fryer do jeito certo e deixá-la como nova

A air fryer virou queridinha das cozinhas por ser prática e deixar os alimentos crocantes com pouco ou nada de óleo. O que muita gente esquece é que, para manter o aparelho funcionando bem, é preciso limpar corretamente.

Manter o aparelho limpo é essencial para evitar odores e garantir o bom funcionamento. A limpeza deve ser feita após cada uso. Mesmo os modelos mais modernos precisam de cuidados básicos para que a gordura acumulada não reduza o desempenho nem cause mau cheiro.

Enquanto uma air fryer é ótima para fritar com pouco ou nenhum óleo, ela não impede que as gorduras naturais dos alimentos escorram durante o preparo John Somerall, estrategista sênior da Food & Wine

Air Fryer é aliada dos preparos com menos gordura Imagem: Danielle Sanches

Passo a passo para limpar a air fryer

Limpar a air fryer não precisa ser complicado. Seguindo etapas simples, é possível manter o aparelho funcionando perfeitamente e livre de odores.

1. Espere esfriar. Desligue e desconecte o aparelho. Deixe esfriar por cerca de 30 minutos antes de começar. Assim, a gordura amolece e sai com mais facilidade.

2. Lave o cesto e a gaveta. Ambos acumulam gordura e restos de comida. Segundo o Business Insider, muitos cestos podem ir à lava-louças, mas o ideal é lavar com esponja macia, água quente e sabão. A revisora Divya Raj, do site Everything Better, consultada pela Food & Wine, recomenda: "O jeito mais fácil de limpar os cestos é deixá-los de molho em água com sabão por 30 minutos a 1 hora e depois esfregar suavemente com uma esponja."

3. Faça uma limpeza profunda (se necessário). Se a sujeira estiver grudada, use uma mistura de bicarbonato de sódio e água. Deixe agir por alguns minutos e esfregue com uma esponja macia. A especialista Beatrice Flores, do blog Living Pristine, também ouvida pela Food & Wine, orienta: "Se houver resíduos incrustados, encha o cesto com água morna e algumas gotas de detergente. Deixe de molho por 10 minutos e esfregue com uma esponja não abrasiva."

Antes de limpar a air fryer, espere o item esfriar por completo Imagem: Food & Wine

4. Limpe o interior. Com um pano úmido, retire as migalhas e o excesso de gordura das paredes internas. O Business Insider lembra que nunca se deve mergulhar a base do aparelho em água, pois isso pode danificar os componentes elétricos.

5. Verifique o elemento de aquecimento. A resistência fica na parte superior. Passe um pano levemente úmido e espere secar completamente antes de ligar o aparelho novamente.

6. Limpe a parte externa. Passe um pano com água morna e sabão. Depois, seque com um pano limpo. "A umidade é inimiga do armazenamento, qualquer resto de água pode favorecer o crescimento de bactérias", alerta Somerall, da Food & Wine.

7. Seque bem antes de montar. Deixe todas as peças secarem completamente ao ar livre antes de remontar a air fryer.

Dicas extras

Alguns hábitos simples ajudam a prolongar a vida útil da air fryer. Cuidar bem do aparelho evita mau cheiro, acúmulo de gordura e garante o sabor original dos alimentos.