Um objeto transforma César em suspeito nº 1 de matar Odete em 'Vale Tudo'

César (Cauã Reymond) será visto armado no Copacabana Palace pouco antes da morte de Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

O modelo, cada vez mais desconfiado das intenções da esposa, teme por sua própria segurança. Esse sentimento surgiu após ele perceber o modo como Odete fala do filho Leonardo (Guilherme Magon) e descobrir indícios de que ela pode ter matado Ana Clara (Samantha Jones) e tentado eliminar Marco Aurélio (Alexandre Nero).

César passa a planejar o pior, assim como Maria de Fátima (Bella Campos) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). O herdeiro de metade da TCA decide que precisa se livrar da bilionária.

No dia do crime, as câmeras de segurança registram o marido de Odete entrando no quarto dela com uma sacola de padaria. Dentro, está uma arma. Minutos depois, a poderosa empresária é encontrada morta e César se torna um dos principais suspeitos.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.