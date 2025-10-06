Topo

Celina e mais 4 pessoas: esses são os suspeitos de matar Odete em Vale Tudo

Celina (Malu Galli) será suspeita de matar Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Léo Rosário/Globo
Celina (Malu Galli) será suspeita de matar Odete (Debora Bloch) em 'Vale Tudo'
Celina (Malu Galli) será uma das principais suspeitas de matar Odete Roitman (Debora Bloch) no remake de "Vale Tudo". Além dela, outras quatro pessoas serão investigadas pela polícia.

O que vai acontecer

Os cinco suspeitos são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina, César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). A informação foi confirmada pela própria autora do remake, Manuela Dias durante o Fantástico de ontem (5).

A novelista disse que só ela e Paulinho Silvestrini, diretor do folhetim, sabem quem matou a vilã. Além disso, Manuela afirmou que dez finais diferentes foram gravados. "A gente gravou 10 finais, porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza", explicou.

As motivações dos suspeitos para matar Odete são variadas. Celina, por exemplo, sempre foi submissa à irmã e tratada com hostilidade, além de ter tido sua autonomia tolhida a vida toda. Heleninha foi cruelmente enganada pela mãe, culpada pela morte de Leonardo. Marco Aurélio foi alvo de emboscadas de Odete e já jurou vingança à empresária. Já César é herdeiro de 50% das ações da TCA, enquanto Maria de Fátima tem uma richa pessoal com a vilã.

No capítulo de hoje (6), Odete recebe uma pessoa misteriosa em seu quarto. Ela será assassinada nesse local e, mais adiante, a polícia descobre que alguns personagens visitaram a empresária em sequência no dia da morte.

Em 1988, Odete morreu por engano no apartamento de Marco Aurélio. Leila atirou na executiva por trás de uma parede de vidro, acreditando estar baleando Maria de Fátima, amante de seu marido. A assassina, no entanto, não foi presa.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

