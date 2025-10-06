Topo

Entretenimento

Cariúcha assume romance com ex-participante de reality

Cariúcha assume romance com Alexis Couto - Reprodução/Instagram @cariuchaoficial
Cariúcha assume romance com Alexis Couto Imagem: Reprodução/Instagram @cariuchaoficial
do UOL

De Splash, em São Paulo

06/10/2025 11h46

Cariúcha assumiu romance com Alexis Couto, ex-participante do reality show Game dos 100 (RecordTV).

O que aconteceu

A apresentadora posou na piscina com o novo namorado. "Domingo gostoso com meu amor", escreveu na legenda.

Alexis foi o 90º eliminado do Game dos 100, e ficou na 11ª colocação. O reality, que mistura testes de resistência e estratégia, chegou ao fim em setembro deste ano.

Ele é assistente jurídico na área de propriedade intelectual. Em seu perfil, ele compartilha fotos de viagens, festas e reuniões com amigos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Vini Jr. e Virginia surgem juntos em vídeo de dancinha; assista

Cariúcha assume romance com ex-participante de reality

Meghan Markle aparece quase trocando um beijo com o estilista Pierpaolo Piccioli

Deborah Secco sobre preenchimento do bumbum: 'Mudou meu olhar para saúde'

Por que Raquel confessou ter matado Odete Roitman na 1ª versão de Vale Tudo

Keith Urban vive romance com duas mulheres após separação, diz site

Taís Araújo chora ao falar da personagem Raquel: 'Mulher que me emociona'

De 'Vale Tudo' a 'Avenida Brasil': novelas pararam Brasil com 'quem matou?'

Regina Duarte responde a Antônio Fagundes após ator chamá-la de 'equivocada'

Regina Duarte opina sobre comparações entre remake de Vale Tudo e trama original

Virginia posta frases misteriosas após viagem à Espanha com Vini Jr.