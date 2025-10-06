Cariúcha assume romance com ex-participante de reality
Cariúcha assumiu romance com Alexis Couto, ex-participante do reality show Game dos 100 (RecordTV).
O que aconteceu
A apresentadora posou na piscina com o novo namorado. "Domingo gostoso com meu amor", escreveu na legenda.
Alexis foi o 90º eliminado do Game dos 100, e ficou na 11ª colocação. O reality, que mistura testes de resistência e estratégia, chegou ao fim em setembro deste ano.
Ele é assistente jurídico na área de propriedade intelectual. Em seu perfil, ele compartilha fotos de viagens, festas e reuniões com amigos.