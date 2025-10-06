Topo

Entretenimento

Capítulo final de 'Vale Tudo' vai ao ar no dia 17 de outubro

São Paulo

06/10/2025 12h20

O remake de Vale Tudo está na sua reta final. A trama que estreou no dia 31 de março terá seu capítulo final no dia 17 de outubro e os capítulos das duas últimas semanas da novela deverão se concentrar no grande mistério da trama: quem matou Odete Roitman.

A cena da morte da vilã interpretada por DEbora Bloch vai ao ar nesta segunda-feira, 6. Manuela Dias, escalada pela TV Globo para reescrever a novela clássica de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, já adiantou que gravou 10 finais para a novela.

"A gente gravou, no fundo, 10 finais. A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até este momento, nem os atores têm certeza de quem matou Odete Roitman", afirmou Manuela Dias em entrevista que foi ao ar no Fantástico deste domingo, 5.

De acordo com a reportagem do Fantástico, os cinco suspeitos de terem matado Odete Roitman são: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Maria de Fátima (Bella Campos), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond).

