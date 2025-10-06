Topo

Bad Bunny faz piada com críticas ao Super Bowl no Saturday Night Live

Bad Bunny, 31, abriu a nova temporada do Saturday Night Live com o carisma e a provocação que se tornaram sua marca registrada.

Diante das críticas sobre sua futura apresentação no show do intervalo do Super Bowl, o cantor porto-riquenho escolheu o humor como resposta — e, de quebra, lançou um desafio aos espectadores: quem não entendeu o que ele disse em espanhol tem quatro meses para aprender.

Durante o monólogo, o artista brincou com a reação exagerada de parte da mídia conservadora norte-americana, especialmente a Fox News, ao anúncio de que ele seria o destaque do próximo Super Bowl: "Acho que todo mundo está feliz com isso, até a Fox News".

O programa exibiu uma montagem fictícia em que apresentadores do canal afirmavam, em coro, que Bad Bunny deveria ser "o próximo presidente", zombando do tom alarmista com que seu nome foi recebido em certos círculos políticos.

Em meio às piadas, o cantor aproveitou o palco para falar sobre representatividade latina. Disse que sua presença no maior evento musical dos Estados Unidos não é apenas uma vitória pessoal. "Mais do que uma conquista minha, é uma conquista de todos, provando que ninguém pode apagar ou tirar a marca (dos latinos) e nossa contribuição para este país."

Nos bastidores, Bad Bunny vive um momento de ouro. Ele acaba de encerrar uma bem-sucedida série de shows em Porto Rico — uma "turnê em casa", como definiu — que movimentou centenas de milhões de dólares na economia local. Seu sexto álbum solo, I Should Have Taken More Pictures, lançado em janeiro, já soma 38 semanas nas paradas da Billboard 200.

Enquanto o astro latino celebrava suas conquistas com ironia e confiança, o SNL também cutucou o mundo político americano. O episódio trouxe uma paródia de Donald Trump, interpretado por James Austin Johnson, relembrando as antigas rusgas do ex-presidente com o programa. O esquete terminou com a frase ameaçadora e cômica: "Papai está assistindo."

A temporada do SNL segue nas próximas semanas com Amy Poehler e o cantor Role Model, e, em seguida, Sabrina Carpenter, que assumirá dupla função como apresentadora e atração musical.

