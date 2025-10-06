Topo

Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; como é imóvel

Apartamento de Gil fica em Copacabana, no Rio de Janeiro
Apartamento de Gil fica em Copacabana, no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram
Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento com uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Local é cenário constante em publicações do casal nas redes sociais.

Como é o imóvel de luxo

Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956. O prédio está localizado ao lado do Hotel Copacabana Palace.

Imóvel tem 344 metros quadrados. O espaço virou o lar do casal após uma mudança de um apartamento ainda maior, de mais de 600 metros quadrados.

Sala
Sala é ampla e está dividida em vários ambientes
Imagem: Reprodução/Instagram

Projeto é assinado pela arquiteta Márcia Müller. Ela já havia projetado a residência anterior.

Decoração conta com elementos que reforçam a cultura brasileira
Decoração conta com elementos que reforçam a cultura brasileira
Imagem: Reprodução/Instagram

Durante a mudança, parte do mobiliário antigo foi reaproveitado, enquanto o restante foi distribuído para outras casas da família.

Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956
Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956
Imagem: Reprodução/Instagram

Suíte do casal atendeu a um pedido inusitado de Gil: que fosse como era a do Hotel Emiliano. O quarto conta com uma sala de leitura acoplada.

Gil
Gil ganhou cama de dono de hotel
Imagem: Reprodução/Instagram

Cama era a que o cantor gostava no hotel. O móvel foi um presente do dono do estabelecimento.

Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; como é imóvel

