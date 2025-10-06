Apartamento de Gilberto Gil tem 344 m² e vista deslumbrante; como é imóvel

De Splash, em São Paulo

Gilberto Gil e a esposa, Flora Gil, vivem em um apartamento com uma vista deslumbrante para a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Local é cenário constante em publicações do casal nas redes sociais.

Como é o imóvel de luxo

Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956. O prédio está localizado ao lado do Hotel Copacabana Palace.

Imóvel tem 344 metros quadrados. O espaço virou o lar do casal após uma mudança de um apartamento ainda maior, de mais de 600 metros quadrados.

Sala é ampla e está dividida em vários ambientes Imagem: Reprodução/Instagram

Projeto é assinado pela arquiteta Márcia Müller. Ela já havia projetado a residência anterior.

Decoração conta com elementos que reforçam a cultura brasileira Imagem: Reprodução/Instagram

Durante a mudança, parte do mobiliário antigo foi reaproveitado, enquanto o restante foi distribuído para outras casas da família.

Residência do cantor fica no icônico Edifício Chopin, construído em 1956 Imagem: Reprodução/Instagram

Suíte do casal atendeu a um pedido inusitado de Gil: que fosse como era a do Hotel Emiliano. O quarto conta com uma sala de leitura acoplada.

Gil ganhou cama de dono de hotel Imagem: Reprodução/Instagram

Cama era a que o cantor gostava no hotel. O móvel foi um presente do dono do estabelecimento.