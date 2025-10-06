Topo

Ana Castela mostra mudança física após sete meses treinando

Ana Castela mostrou mudança após começar a se exercitar Imagem: Reprodução/Instagram
06/10/2025 09h40Atualizada em 06/10/2025 09h40

Ana Castela, 21, mostrou como o corpo mudou desde que ela começou a treinar, há sete meses.

O que aconteceu

A cantora fez um "antes e depois". "Esse era o meu corpo. Essas eram as minhas perninhas. Sempre fui bem magrela", escreveu.

E essa sou eu 7 meses treinando. Muito a melhorar, mas feliz com essa mudança.

Ela aproveitou para incentivar os fãs. "Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveita que amanhã é segunda, e vamos começar", escreveu.

