Ana Castela mostra mudança física após sete meses treinando
Ana Castela, 21, mostrou como o corpo mudou desde que ela começou a treinar, há sete meses.
O que aconteceu
A cantora fez um "antes e depois". "Esse era o meu corpo. Essas eram as minhas perninhas. Sempre fui bem magrela", escreveu.
E essa sou eu 7 meses treinando. Muito a melhorar, mas feliz com essa mudança.
Ela aproveitou para incentivar os fãs. "Se eu estou conseguindo, você também consegue. Aproveita que amanhã é segunda, e vamos começar", escreveu.