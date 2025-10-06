Topo

Alice Wegmann mostra seu estado pós-festa de 'Vale Tudo'

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 13h01Atualizada em 06/10/2025 13h01

Alice Wegmann, 29, mostrou como ficou após a festa de encerramento das filmagens da novela "Vale Tudo" (TV Globo).

O que aconteceu

Ontem, o elenco de Vale Tudo se reuniu na casa de Paolla Oliviera, no Rio de Janeiro, para mais uma festa de despedida do remake. Além de Alice Wegmann, nomes como Humberto Carrão, Tais Araújo, Humberto Carrão, Débora Bloch, Carolina Dieckmann e Bella Campos marcaram presença.

A atriz apareceu deitada no chão, usando um rolo de liberação miofascial para diminuir as dores e fazer automassagem. "Eu depois de tentar sambar igual a Paolla Oliveira", brincou ao compartilhar o vídeo em seus Stories do Instagram.

