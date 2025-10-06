Bárbara: 'Spanic não dará trégua a Fernando após acusação de xenofobia'

Os conflitos em A Fazenda 2025 escalaram após Gaby Spanic acusar Fernando de xenofobia. Para Bárbara Saryne, no Central Splash, do Canal UOL Gaby mantém postura firme contra Fernando e não aceita trégua.

Ontem teve dinâmica dos apontamentos, os participantes tinham que apontar quais peões não aguentavam o tranco e precisavam bater o sino e pedir para sair. [...] A Usurpadora disse que está sendo difamada por Fernando, que diz que ela foi expulsa do reality show que ela participou lá fora.

Chico Barney

Gaby agradeceu o Brasil por acolher venezuelanos e pediu respeito, enquanto Fernando negou a acusação e ameaçou processo.

A Gabi Spanik se defendeu e agradeceu o Brasil por receber tantos venezuelanos e acusou o Fernando de xenofobia. Fernando interrompeu o Gabi e pediu para processarem ela aqui fora.

Chico Barney

Bárbara Saryne nota que Gaby se recusa a dar trégua a Fernando, mesmo após tentativas de intermediação. Para ela, Gaby mostra foco e não volta atrás na postura.

Depois que ela se posicionou, parece que ela engatou no jogo e não vai voltar atrás, porque até depois da dinâmica, a Karol chegou a falar, 'olha, não acha bom dar uma trégua? Eu conversei com o Fernando, eu peço para ele parar, você para aqui, porque vocês estão se machucando muito nessas brigas'. E ela falou que não, que não vai dar trégua, que ela é contra o posicionamento do Fernando e que ela não pediu pra ela parar as brigas, então que ela também não quer que peçam pra que ela pare. Então, assim, isso já mostra que ela tá focada mesmo e não vai voltar atrás, né?

Bárbara Saryne

Chico Barney observa que Gaby pode sair fortalecida do reality, ganhando projeção além do público de novelas. Já a relação entre Carol Lecker e Guilherme virou discussão sobre perdão após comentário machista.

Eu tenho a impressão que a usurpadora tem tudo para sair muito bem aí do programa, inclusive. Não sei se vai ganhar, não sei se vai perder, não sei o que vai ser, mas acho que ela se reapresenta para um público maior, mais amplo e em outro contexto, que não fica só aquela memória afetiva da novela, mas fica agora também uma personalidade da mídia aqui no Brasil. Eu acho que ela tem plenas condições de fazer carreira aqui.

Chico Barney

