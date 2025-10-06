Assassina? Pessoa mais improvável surge no quarto de Odete em 'Vale Tudo'

Topo

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
06/10/2025 09h09

Odete (Debora Bloch) receberá algumas pessoas em seu quarto de hotel nesta segunda (6). No entanto, uma delas será bem inusitada. Entenda a seguir.

O que aconteceu

Tomada por um sentimento de culpa insuportável, Heleninha (Paolla Oliveira) fica sem chão. Em cenas anteriores, ela surgiu sozinha em um mirante, à beira-mar, pensando em tirar a própria vida. A angústia da artista é resultado direto das manipulações da mãe, que a usou como bode expiatório.

Antes disso, Celina (Malu Galli) encontrou uma carta deixada pela sobrinha. O bilhete levantou a suspeita de que Heleninha pode tentar algo desesperado. Logo depois, a família percebeu que a pintora sumiu, aumentando o clima de aflição.

No capítulo de hoje (6), o desaparecimento da artista plástica será destaque na trama. Depois de dois dias andando pelas ruas sem destino e sem seus pertences, Heleninha reaparecerá em estado de choque. Fragilizada, ela será acolhida por Celina e Eugênio (Luis Salém).

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Pintora terá embate decisivo com Odete antes de tragédia. O público ainda verá que, antes da morte da vilã, Heleninha esteve no hotel para confrontar Odete. A cena mostrará como a manipulação psicológica deixou marcas profundas, levando a personagem ao limite emocional.

Vale lembrar que Heleninha tem enfrentado momentos de grande sofrimento nos capítulos finais de "Vale Tudo". Durante anos, ela acreditou ser responsável pela morte do irmão, Leonardo (Guilherme Magon). A verdade, porém, veio à tona: tudo não passou de uma armação cruel de Odete Roitman.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

