Rayane surpreende e decide indicar nome inusitado para 3ª roça de A Fazenda

A Fazenda 2025: Rayane decide indicar Shia para roça - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Rayane decide indicar Shia para roça Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 21h58

Em uma conversa com Martina na área externa da sede de A Fazenda 2025 (Record), Rayane confirmou que indicará Shia para a terceira roça da temporada, mesmo sem estar envolvida nos atritos recentes relacionados ao peão na casa.

O que aconteceu

A Fazendeira da semana justificou sua opção pelo antigo aliado. "Duas coisas que me mataram no que ele falou ontem: me colocar no apontamento ali dele, uma coisa que eu nem estava presente e nem vi como aconteceu. Não tinha que justificar um erro pra justificar o erro dele... E também a forma que ele falou do relacionamento antigo dele."

Eu, como mulher e como já passei por várias coisas sobre agressões físicas, verbais e psicológicas, eu sei a dor que é às vezes ter uma agressão verbal e ter uma agressão física. Às vezes, a agressão verbal dói mais que a física, porque a física eu te bato e você esquece.
Rayane Figliuzzi

Ela continuou. "Eu não vou me trair, de verdade. Se isso me custar sair do programa, que me custe, mas vou falar: 'Meu coração tá em paz.' Vai me custar muita coisa com os meninos, mas eu não vou apoiar, sabe? Ainda mais eu que entrei defendendo isso. Falei com a Mi e ela falou: 'Faz seu jogo'. Se os meninos me perguntarem, eu vou falar: 'Não conte comigo, não. Faça o jogo de vocês'."

Martina apoiou a amiga. "Eles já devem estar contando,. Pra eles, a Roça tá meio que desenhada. Eles têm certeza que você vai mandar a Saory. Nossa, vai ser o caos amanhã! Vai ser uma bomba durante e depois."

