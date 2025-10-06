Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

Carol Lekker decidiu romper com seu grupo e avisou a Duda, Gaby, Kathy e Matheus em uma conversa na casa da árvore, na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Carol explicou seus motivos. "Eu queria falar que eu não vou fazer mais parte do grupo. A gente não tem um grupo, né? A gente só ajuda e se apoia pra voto. A gente tem opinião muito diferente. Tem coisa que vocês concordam e eu concordo, tem coisas que vocês concordam e eu não concordo..."

Só uma pessoa vai ganhar 2 milhões. As pessoas precisam se ajudar, só que eu estou cansada de muita coisa. Tem muita coisa que é falada, e eu não falo tudo.

Carol Lekker

A Miss Bumbum continuou. "Os votos vão ficar bem divididos, não sei o que vão fazer, não preciso deles, só preciso do Brasil. A partir do momento que tô ciente do jogo, estou disposta a, se cair numa Roça... estou de saco cheio, no meu limite."

Carol continuou. "Meu voto vocês sabem que é no Gui. Continuo tendo minha amizade com a Kathy e todo mundo, só não quero mais fazer parte de nada."