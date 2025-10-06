Topo

Entretenimento

Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

A Fazenda 2025: Carol Lekker anuncia saída de grupo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 2025: Carol Lekker anuncia saída de grupo Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

06/10/2025 22h45

Carol Lekker decidiu romper com seu grupo e avisou a Duda, Gaby, Kathy e Matheus em uma conversa na casa da árvore, na sede de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Carol explicou seus motivos. "Eu queria falar que eu não vou fazer mais parte do grupo. A gente não tem um grupo, né? A gente só ajuda e se apoia pra voto. A gente tem opinião muito diferente. Tem coisa que vocês concordam e eu concordo, tem coisas que vocês concordam e eu não concordo..."

Só uma pessoa vai ganhar 2 milhões. As pessoas precisam se ajudar, só que eu estou cansada de muita coisa. Tem muita coisa que é falada, e eu não falo tudo.
Carol Lekker

A Miss Bumbum continuou. "Os votos vão ficar bem divididos, não sei o que vão fazer, não preciso deles, só preciso do Brasil. A partir do momento que tô ciente do jogo, estou disposta a, se cair numa Roça... estou de saco cheio, no meu limite."

Carol continuou. "Meu voto vocês sabem que é no Gui. Continuo tendo minha amizade com a Kathy e todo mundo, só não quero mais fazer parte de nada."

A Fazenda 2025 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Renata?

Resultado parcial

Total de 9848 votos
1,39%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
0,63%
Divulgação/Record
15,20%
Divulgação/Record
0,07%
Divulgação/Record
3,00%
Divulgação/Record
21,66%
Divulgação/Record
0,15%
Divulgação/Record
0,11%
Divulgação/Record
3,64%
Divulgação/Record
0,17%
Divulgação/Record
0,40%
Divulgação/Record
3,12%
Divulgação/Record
2,01%
Divulgação/Record
2,21%
Divulgação/Record
6,44%
Divulgação/Record
4,89%
Divulgação/Record
0,25%
Divulgação/Record
0,95%
Divulgação/Record
0,73%
Divulgação/Record
23,19%
Divulgação/Record
0,09%
Divulgação/Record
4,51%
Divulgação/Record
5,11%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Thainá Gonçalves vence o Estrela da Casa e leve prêmio milionário

Fazenda: Mesquita e Saory vencem 3ª Prova de Fogo; dupla escolherá poderes

Morre Odete Roitman em 'Vale Tudo': compare assassinatos em 2025 x 1988

Vale Tudo: Quem matou Odete Roitman? Veja as motivações dos 5 suspeitos

Carol Lekker toma decisão e rompe com grupo: 'Só preciso do Brasil'

Tiro no peito: veja cena do assassinato de Odete no remake de 'Vale Tudo'

Vale Tudo: qual dos cinco suspeitos matou Odete Roitman? Vote na enquete

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 7/10 a 18/10

Rayane surpreende e decide indicar nome inusitado para 3ª roça de A Fazenda

Odete achada morta e 1ª suspeita: o que acontece em 'Vale Tudo' amanhã (7)

Davi Brito assume lugar de Popó e encara Sacha Bali em combate de boxe