Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr

MC Poze brincou com o suposto relacionamento de Virginia e Vini Jr. ao comentar o jogo do Real Madrid - Reprodução/Instagram
MC Poze brincou com o suposto relacionamento de Virginia e Vini Jr. ao comentar o jogo do Real Madrid Imagem: Reprodução/Instagram
De Splash, em São Paulo

05/10/2025 07h48

Virginia mostrou que está acompanhando a movimentação nas redes sociais envolvendo seu suposto relacionamento com Vini Jr.

O que aconteceu

Influenciadora rebateu comentário de MC Poze. Após provocação do MC, o jogador fez um gol e Virginia comentou num Instagram de fofocas: "Marcou um golaçoooo Poze".

Poze se retratou após o gol de Vini Jr. "Eu falei, p*rra! Faz o V de Virgínia! Faz que ela merece! Virgínia, fica com ele! Esquece o que eu falei. Vocês se merecem pra c*ralho. Ele te ama, tu ama ele", brincou o MC.

Ele ficou impressionado com a repercussão de sua fala. "Agora que eu tô parando pra analisar que eu tô saindo na Choquei, essas páginas assim. Qual é, eu falo mas eu sou MC. Só falei porque é Hala Madrid, Flamengo, tudo o que é relacionado a futebol e ao meu time eu falo. Acabei revelando o bagulho, quem tinha dúvida, não tem mais. Saí de fofoqueirão", riu o artista. Depois, completou: "Sou MC, não sou analisador de relacionamento, não".

'Deixa nosso atleta respirar um pouco'

No início do jogo do Real Madrid contra o Villarreal, Poze não gostou do desempenho de Vini Jr. e culpou Virginia. "Na casa do Vinicius Jr tá assim: Virginia puxou o celular, ele se escondeu. Tá se escondendo dentro da própria casa. Deixa o cara respirar um pouco. Aí o que vai acontecer dentro de campo? Ele tá se escondendo de tu até dentro de campo, não tá fazendo mais nada", reclamou o MC.

Ele ressaltou que não estava chamando Virginia de interesseira. "Não tem por que ela ser interesseira, ela já é milionária. Mas a gente sabe como é a mídia. E errada também não tá, tá lançando perfume novo e lança já no quarto do cara para dar uma mídia e o perfume bombar também. Visionária. Mas p*rra, já bateu a meta, deixa nosso atleta respirar um pouco", disse.

Virginia assistiu ao jogo no estádio com uma camisa assinada por Vini Jr. E, no fim, deu sorte: o Real Madrid venceu o Villarreal por 3 a 1. O atacante brasileiro marcou os primeiros dois gols e foi um dos destaques da partida.

Até o momento, o suposto casal não se pronunciou oficialmente sobre a relação. A influenciadora tem feito viagens constantes a Madri e compartilhado vídeos que indicam que ela está hospedada na casa do jogador.

