Thaila se declara para marido em 'bodas de açúcar': 'Sim mais importante'

Thaila Ayala se declara para marido em 'bodas de açúcar' Imagem: Reprodução/Instagram
05/10/2025 16h04Atualizada em 05/10/2025 16h04

Thaila Ayala, 39, se declarou para Renato Goés, 38, em 'bodas de açúcar' em suas redes sociais.

O que aconteceu

O casal completou seis anos de casamento. No Instagram, a atriz publicou um vídeo de comemoração.

No registro, Thaila aparece abraçando Renato. "Esses dias me perguntaram qual foi o sim mais importante da minha vida e prontamente respondi que foi o sim do seu pedido de casamento."

A artista ainda afirmou que o casamento mudou sua vida. "O sim que mudou a minha vida inteira ou melhor que levou a minha vida inteira para o lugar que eu merecia e sonhava estar."

Te amo e amo o quanto você me ensina todos os dias a dizer mais sim para a vida! Feliz 6 anos de casamento! Thaila Ayala se declara para Renato Goés ao completar seis anos de casamento

Renato Goés retribuiu a declaração nos comentários. "Te amo mais uns 100 anos. Depois não garanto."

Thaila Ayala e Renato Goés se casaram em 2019, em Recife, Pernambuco. O casal tem dois filhos, Francisco, de 3 anos, e Tereza, de 2.

