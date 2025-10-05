SBT anuncia estreia do The Voice 'após a morte de Odete Roitman’
O SBT surpreendeu o público ao exibir, em sua programação, a chamada para a estreia do "The Voice", que começa amanhã em sua grade.
O que aconteceu
Na chamada exibida ao longo da programação, o detalhe que chamou atenção foi a forma como a emissora anunciou o horário da estreia. Em vez de anunciar a hora, o SBT preferiu fazer uma referência direta à novela "Vale Tudo", que deve registrar alta audiência ao reprisar a icônica cena da morte de Odete. "Logo após a morte de Odete Roitman", disse o locutor do SBT.
A menção à trama da Globo chamou atenção nas redes sociais e gerou comentários no X (antigo Twitter).