'Saturday Night Live' faz paródia de 'Chaves' com Bad Bunny

O tradicional humorístico Saturday Night Live, que vai ao ar pela emissora NBC nos Estados Unidos, exibiu uma paródia de Chaves no sábado, 5. O vídeo até o momento está disponível no YouTube.

Além de parte do elenco de humoristas do programa, o cantor Bad Bunny fez uma participação especial como Quico, caracterizado como o famoso personagem de Carlos Villagrán. Outro nome conhecido do público brasileiro é o de Kenan Thompson (do seriado Kenan e Kel), que deu vida ao Sr. Barriga.

A história tem início com Seu Madruga ficando irritado e ameaçando bater em Quico com um martelo, quando Chaves e Chiquinha intervêm. Na sequência, diversas piadas envolvendo a literalidade das falas e alguns 'tapas' feitos à longa distância. Há espaço até para duas tortas na cara de Chiquinha, em meio a outras cenas com trejeitos exagerados.

Quem está no elenco da paródia de 'Chaves' pelo 'Saturday Night Live'

Marcello Hernández (Chaves)

Bad Bunny (Quico)

Andrew Dismukes (Seu Madruga)

Chloe Fineman (Dona Florinda)

Sarah Sherman (Chiquinha)

Kenan Thompson (Sr. Barriga)

Jon Hamm (Professor Girafales)