Topo

Entretenimento

'Saturday Night Live' faz paródia de 'Chaves' com Bad Bunny

São Paulo, 05

05/10/2025 16h46

O tradicional humorístico Saturday Night Live, que vai ao ar pela emissora NBC nos Estados Unidos, exibiu uma paródia de Chaves no sábado, 5. O vídeo até o momento está disponível no YouTube.

Além de parte do elenco de humoristas do programa, o cantor Bad Bunny fez uma participação especial como Quico, caracterizado como o famoso personagem de Carlos Villagrán. Outro nome conhecido do público brasileiro é o de Kenan Thompson (do seriado Kenan e Kel), que deu vida ao Sr. Barriga.

A história tem início com Seu Madruga ficando irritado e ameaçando bater em Quico com um martelo, quando Chaves e Chiquinha intervêm. Na sequência, diversas piadas envolvendo a literalidade das falas e alguns 'tapas' feitos à longa distância. Há espaço até para duas tortas na cara de Chiquinha, em meio a outras cenas com trejeitos exagerados.

Quem está no elenco da paródia de 'Chaves' pelo 'Saturday Night Live'

Marcello Hernández (Chaves)

Bad Bunny (Quico)

Andrew Dismukes (Seu Madruga)

Chloe Fineman (Dona Florinda)

Sarah Sherman (Chiquinha)

Kenan Thompson (Sr. Barriga)

Jon Hamm (Professor Girafales)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Saturday Night Live' faz paródia de 'Chaves' com Bad Bunny

Mostra de Cinema de SP terá álbum com figurinhas de filmes nacionais

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

Thaila se declara para marido em bodas de açúcar: 'Sim mais importante'

Filho de Tina Turner, Ike Turner Jr., morre aos 67 anos

Repórter tem queda de pressão após susto ao vivo: 'Filho da mãe'

Gretchen renova votos de casamento com Esdras de Souza no Pará

Claudia Raia sobre pressão estética: 'Amizade com a idade e o tempo'

Política explica que não é autora de 'Vale Tudo' após ataques por novela

Viúva de empresário fez novela na Globo e séries para streaming

Venda de livros cresce mais de 7% em setembro em relação a 2024