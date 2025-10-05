Repórter tem queda de pressão após susto ao vivo: 'Não esperava'

O repórter Matheus Crose, da TV Tribuna, teve uma queda de pressão após levar susto de 'monstro' em entrada ao vivo.

O que aconteceu

O jornalista estava na Mansão do Medo, de um shopping em São Vicente, no litoral de São Paulo. A pauta era sobre Halloween.

Matheus foi surpreendido por um Pennywise, palhaço dançarino. O jornalista se assustou e gritou "filho da mãe".

Segundo ele, o susto foi combinado, mas não saiu como esperado. "Esquematizamos como seria o susto, porque era grande a chance de eu soltar um palavrão ao vivo".

O jornalista revelou que se assustou de verdade. "Por mais que tenha sido combinado, na hora em que ele gritou, eu acabei me assustando. Não esperava que ele fosse fazer isso".

Matheus também contou que sua pressão caiu. "Eu já estava tendo com a possibilidade de levar um susto ao vivo e, naquele momento, minha pressão acabou saindo. Tanto que, no meio da transmissão, até esqueci de falar sobre uma promoção".