Astro de 'GOAT' já beijou ex-BBB e fez história com filme 'As Branquelas'

Marlon Wayans, 53, é protagonista de "GOAT", filme de terror que já está em cartaz no Brasil, mas sua ligação com o país é muito antes.

O ator é um dos protagonistas de "As Branquelas" (2004). Mas, não apenas: ele foi também um dos criadores e roteiristas do filme, sendo peça fundamental em sua concepção e no sucesso que se tornou uma comédia bastante reconhecida na cultura pop, principalmente no Brasil, onde há uma grande base de fãs.

Wayans interpreta Marcus Copeland, um dos dois irmãos agentes do FBI que se disfarçam como duas socialites loiras para investigar um sequestro. Ao lado de ser irmão, Shawn Wayans, Marlon participou ativamente da construção das sequências mais memoráveis, como as cenas de dança, as tentativas fracassadas de sedução e os momentos de ação com elementos de comédia pastelão. Seu estilo de humor — que mistura escracho, ironia e absurdo — definiu o tom do filme.

Terry Crews e Marlon Wayans em cena de 'As Branquelas' Imagem: Divulgação/Sony Pictures

Recentemente, ele jogou um balde de água fria nos fãs do filme. O ator e diretor declarou ser contra a continuação do longa que o consagrou em 2004 por exigir muito tempo de sua vida. Em participação na live Mafiathon 3, do streamer Kai Cenat, Wayans foi questionado sobre uma possível continuação de "As Branquelas". Sincero, o ator disse não apoiar o retorno do filme pela logística do primeiro filme ter exigido muito de sua rotina.

Era sete horas de maquiagem todos os dias, e depois trabalhávamos 14 horas após essas sete horas, porque produzíamos o filme.

Marlon Wayans

Amor no Brasil

Em 2023, ele foi um dos convidados da Farofa da Gkay. O ator viveu intensamente a festa, sendo visto aos beijos com a ex-BBB Gabi Martins em uma das noites do evento.

Marlon Wayans foi visto aos beijos com Gabi Martins na Farofa da GKay Imagem: AgNews

Já em março de 2025, Wayans veio ao Brasil, por namorar a cantora mineira Ruby. À época, ele foi visitar a família dela.

Ela assumiu o namoro com Marlon Wayans em setembro de 2024. Na ocasião, ela disse que pensava em se mudar para Los Angeles com o ator: "É uma possibilidade, principalmente porque meu futuro marido mora aqui, né? Mas assim, tá muito recente, né, calma. Tem muitas possibilidades".

Questionada se seu namorado era o ator de "As Branquelas", Ruby falou sobre como é namorar com um famoso.

"Sim, gente, sim, não só desse filme mas de outros que fizeram muito sucesso aí no Brasil. Loucura, né? Assisti a esse filme e agora namoro com o cara, que loucura, doideira" , completou.

Marlon Wayans, famoso por "As Branquelas", está namorando com Ruby Imagem: Reprodução/Instagram

GOAT

O título estrelado por Wayans é um thriller de horror que segue Cameron Cade, um promissor quarterback cuja carreira é ameaçada após um ataque. Sua única esperança surge quando o lendário ídolo Isaiah White (Wayans) se oferece para treiná-lo em seu complexo isolado. Porém, o que começa como uma oportunidade de redenção se transforma em um pesadelo, pois o carisma de Isaiah revela um lado sombrio, levando Cam a uma espiral de confusão que o força a questionar o custo real de se tornar o melhor.