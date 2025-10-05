Mostra de Cinema de SP terá álbum com figurinhas de filmes nacionais

Está chegando a 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece entre os dias 16 e 30 de outubro.

Álbum de figurinhas

Esta edição terá um álbum com figurinhas de representantes do cinema nacional. A iniciativa é da Petrobras, uma das patrocinadoras da Mostra. O evento também tem patrocínio do Itaú e da SPcine, e é realizado em parceria com o Sesc.

O álbum e as figurinhas serão distribuídos nas sessões da Mostra. São 57 figurinhas colecionáveis de títulos como "Carlota Joaquina - Princesa do Brazil", "Deus e o Diabo na Terra do Sol" e "O Agente Secreto" — que terá uma pré-estreia na Mostra.

Tudo sobre a Mostra

Serão exibidos 373 filmes, 84 deles brasileiros. A lista de títulos já está disponível no site da Mostra, mas a programação de sessões ainda não foi divulgada.

As sessões acontecerão em 52 salas espalhadas por São Paulo. 26 delas são CEUs (Centros Educacionais Unificados) que fazem parte do Circuito SPcine de salas de cinema e, além dos filmes da programação principal da mostra, também exibirão as obras da 2ª Mostrinha, focada no público infantojuvenil.

A abertura acontece no dia 15 de outubro na Sala São Paulo. Durante o evento, Mauricio de Sousa será homenageado com o prêmio Leon Cakoff. Também serão entregues três prêmios Humanidade para os seguintes cineastas: a martinicana Euzhan Palcy, o iraniano Jafar Panahi e os belgas Jean-Luc e Pierre Dardenne.

Após o fim da Mostra, o Sesc vai exibir seis filmes da seleção em dez cidades paulistas. Entre 14 de novembro e 14 de dezembro, será possível assistir aos títulos em Araraquara, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Preto, São Carlos, Birigui, Registro, Jundiaí e Campinas.

Confira a vinheta da 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com ilustração feita pelo escritor Valter Hugo Mãe: