Filho de Tina Turner, Ike Turner Jr., morre aos 67 anos

Ike Turner Jr. morre aos 67 anos Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

05/10/2025 15h32

Ike Turner Jr., filho de Tina Turner e Ike Turner, morreu aos 67 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pelo The Post. "É com grande tristeza que anunciamos o falecimento do meu primo, Ike Turner Jr.", declarou Jacquline Bullock, sobrinha de Tina Turner, em comunicado enviado ao veículo. "Era mais do que um primo para mim. Ele era como um irmão, já que crescemos juntos na mesma casa", contou.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte ou local do falecimento.

Ike Turner Jr. seguiu os passos dos pais na música e chegou a trabalhar com a mãe em alguns projetos. Ele também conquistou um Grammy em 2006 pelo álbum Risin' with the Blues, do pai, Ike Turner Sr.

