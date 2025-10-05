Topo

Entretenimento

Mavie, filha de Neymar, surge com o braço enfaixado: 'Chorou muito de dor'

Neymar mostra filha com braço enfaixado - Reprodução/Instagram
Neymar mostra filha com braço enfaixado Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

05/10/2025 19h34

Mavie, 1, filha de Neymar e Bruna Biancardi, passou por um susto hoje.

O que aconteceu

A pequena apareceu com o braço enfaixado em um story publicado pelo pai. Sem detalhar o ocorrido, Neymar explicou que precisou levá-la ao hospital após fortes dores.

Na foto compartilhada pelo jogador, Mavie estava no colo do pai. Diante da situação, Neymar tranquilizou os seguidores: "Chorou muito de dor, levamos ao hospital e agora já está tudo bem", escreveu no story.

Mavie completa dois anos amanhã. A festa de comemoração foi antecipada e aconteceu na última semana, em São Paulo. O evento contou com uma decoração luxuosa com o tema princesas da Disney, tendo personagens como a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Moana e Cinderela.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos em 2026

Mavie, filha de Neymar, surge com o braço enfaixado: 'Chorou muito de dor'

Gracyanne surge de andador no 'Domingão' e se emociona: 'Fui acolhida'

Bad Bunny fala espanhol e rebate críticas sobre Super Bowl

Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de metanol

Mesquita e Saory vencem a terceira Prova de Fogo de 'A Fazenda 2025'

Letícia Spiller posa nua em cachoeira no Dia da Natureza: 'Somos ela'

De micro biquíni, Luísa Sonza curte férias nas Maldivas com namorado

'Saturday Night Live' faz paródia de 'Chaves' com Bad Bunny

Mostra de Cinema de SP terá álbum com figurinhas de filmes nacionais

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium