Topo

Entretenimento

10 finais e 5 suspeitos: Manuela Dias detalha reta final de 'Vale Tudo'

Manuela Dias detalha reta final de Vale Tudo - Reprodução/Globoplay
Manuela Dias detalha reta final de Vale Tudo Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

05/10/2025 22h33

Em entrevista ao "Fantástico" (Globo), Manuela Dias, autora do remake de "Vale Tudo" (Globo) detalhou a reta final da novela das nove.

O que aconteceu

Manuela contou detalhes sobre uma das cenas mais esperadas da novela: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch)? A autora afirmou que dez finais diferentes foram gravados.

Relacionadas

SBT anuncia estreia do The Voice 'após a morte de Odete Roitman

Política explica que não é autora de 'Vale Tudo' após ataques por novela

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

A gente gravou 10 finais, porque gravamos com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento nem os atores têm certeza. Manuela Dias

Os cinco suspeitos são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Segundo Manuela, só ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem quem matou a vilã.

A autora também falou sobre como lida com as críticas do público: "Ser roteirista, ainda mais de uma novela das nove, é lidar com críticas. Eu procuro aprender com as críticas e com as dificuldades, isso é fundamental. Eu dei tudo de mim, tive que se arriscar! [...] A gente se empenhou para fazer esse remake."

"Vale Tudo" entra em sua penúltima semana a partir de amanhã (6). O capítulo final está previsto para ir ao ar no dia 17 de outubro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Virginia e Vini Jr. deixaram estádio juntos após vitória do Real Madrid

10 finais e 5 suspeitos: Manuela Dias detalha reta final de 'Vale Tudo'

SBT anuncia estreia do The Voice 'após a morte de Odete Roitman'

Estevão Ciavatta, marido de Regina Casé, fala sobre acidente no 'Fantástico'

Yasmin Brunet posa de biquíni e recebe elogios: 'Espetáculo de mulher'

Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos em 2026

Mavie, filha de Neymar, surge com o braço enfaixado: 'Chorou muito de dor'

Gracyanne surge de andador no 'Domingão' e se emociona: 'Fui acolhida'

Bad Bunny fala espanhol e rebate críticas sobre Super Bowl

Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de metanol

Mesquita e Saory vencem a terceira Prova de Fogo de 'A Fazenda 2025'