Política expõe mensagens que recebeu após ser confundida com Manuela Dias

Manuela D'Ávila, que em 2018 concorreu à vice-presidência do Brasil, tem recebido reclamações sobre o enredo de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Fãs da novela confundem a política com a autora de "Vale Tudo". Isso porque ambas se chamam "Manuela" — a política é D'Ávila, enquanto a da novela é Dias.

Ela expôs algumas das mensagens que recebeu. Enquanto alguns marcam o perfil de Manuela D'Ávila em stories assistindo à novela, outros vão na DM dela cobrar mais tempo de tela para Raquel (Taís Araujo).

A política fez um "comunicado oficial sobre minhas decisões" no Instagram. Após divulgar as mensagens que tem recebido, esclareceu: "Eu sou a Manuela D'Ávila (política) e não Manuela Dias (autora da novela)".

O elenco da novela se divertiu com o post de Manuela D'Ávila. Maeve Jinkings, que interpreta Cecília, deu risada nos comentários. Renato Góes, o Ivan, também riu e acrescentou: "Bom bagaaaraaaai".