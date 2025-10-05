Topo

Entretenimento

Política expõe mensagens que recebeu após ser confundida com Manuela Dias

24.11.2023 - Manuela d"Ávila durante a FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) - Walter Craveiro
24.11.2023 - Manuela d'Ávila durante a FLIP (Festa Literária Internacional de Paraty) Imagem: Walter Craveiro
do UOL

De Splash, em São Paulo

05/10/2025 09h34

Manuela D'Ávila, que em 2018 concorreu à vice-presidência do Brasil, tem recebido reclamações sobre o enredo de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Fãs da novela confundem a política com a autora de "Vale Tudo". Isso porque ambas se chamam "Manuela" — a política é D'Ávila, enquanto a da novela é Dias.

Relacionadas

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

Regina Duarte diz que não assiste Vale Tudo e critica: 'Faria outra coisa'

Ela expôs algumas das mensagens que recebeu. Enquanto alguns marcam o perfil de Manuela D'Ávila em stories assistindo à novela, outros vão na DM dela cobrar mais tempo de tela para Raquel (Taís Araujo).

A política fez um "comunicado oficial sobre minhas decisões" no Instagram. Após divulgar as mensagens que tem recebido, esclareceu: "Eu sou a Manuela D'Ávila (política) e não Manuela Dias (autora da novela)".

O elenco da novela se divertiu com o post de Manuela D'Ávila. Maeve Jinkings, que interpreta Cecília, deu risada nos comentários. Renato Góes, o Ivan, também riu e acrescentou: "Bom bagaaaraaaai".

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Claudia Raia sobre pressão estética: 'Amizade com a idade e o tempo'

Política expõe mensagens que recebeu após ser confundida com Manuela Dias

Viúva de empresário fez novela na Globo e séries para streaming

Venda de livros cresce mais de 7% em setembro em relação a 2024

Virginia rebate provocação de MC Poze após gol de Vini Jr

Astro de 'GOAT' já beijou ex-BBB e fez história com filme 'As Branquelas'

Taís Araujo se emociona com fim das gravações de Vale Tudo: 'Maior desafio'

The Guardian cita 'Vale Tudo' como sucesso brasileiro, mas aponta críticas

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 6/10 a 18/10

MC Poze se retrata após criticar suposto affair de Vini Jr: 'V de Virginia'

Influenciador morre após relatar complicações de procedimento estético