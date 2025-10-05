De micro biquíni, Luísa Sonza curte férias nas Maldivas com namorado

Colaboração para Splash, em São Paulo

Luísa Sonza, 27, mostrou detalhes das férias nas Ilhas Maldivas ao lado do namorado português, Luís Ribeirinho, 29.

O que aconteceu

A cantora compartilhou momentos da viagem nas redes sociais. Nas imagens, Luísa e Luís aparecem em momentos divertidos e românticos.

Em fotos, a brasileira surgiu usando biquínis pretos e vermelhos, fazendo passeios de barcos e renovando o bronzeado. Na legenda da publicação, ela escreveu: "É quase clichê".

Luísa e Luís, que é médico e modelo, assumiram a relação publicamente em março deste ano. Os dois se conheceram em um show da cantora no Rio de Janeiro.