De micro biquíni, Luísa Sonza curte férias nas Maldivas com namorado

Luísa Sonza e namorado curtem férias nas Maldivas Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

05/10/2025 17h16

Luísa Sonza, 27, mostrou detalhes das férias nas Ilhas Maldivas ao lado do namorado português, Luís Ribeirinho, 29.

A cantora compartilhou momentos da viagem nas redes sociais. Nas imagens, Luísa e Luís aparecem em momentos divertidos e românticos.

Em fotos, a brasileira surgiu usando biquínis pretos e vermelhos, fazendo passeios de barcos e renovando o bronzeado. Na legenda da publicação, ela escreveu: "É quase clichê".

Luísa e Luís, que é médico e modelo, assumiram a relação publicamente em março deste ano. Os dois se conheceram em um show da cantora no Rio de Janeiro.

