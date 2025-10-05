Letícia Spiller publica foto nua em comemoração ao Dia da Natureza

Letícia Spiller, 51, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um clique ousado em meio à natureza.

O que aconteceu

A atriz publicou uma foto nua em que aparece deitada sobre as pedras de uma cachoeira. O post foi em comemoração ao Dia da Natureza, celebrado ontem. "Alguns registros para dizer que somos ela. #Natureza. #DiaDaNatureza é todo dia", escreveu a artista. O registro ainda foi acompanhado pela música "Mamãe Natureza", de Caetano Veloso.

Nos comentários, famosos elogiaram a foto. "Que lindo, Letícia!", escreveu a atriz Claudia Abreu. A apresentadora Eliana e a atriz Dani Suzuki também reagiram, optando por comentários repletos de emojis de coração.

Essa não é a primeira vez que Spiller compartilha fotos sem roupa. Recentemente, ela publicou um tbt, tendência das redes sociais em que usuários relembram momentos do passado, para reviver um ensaio em que aparece nua, segurando uma câmera fotográfica.