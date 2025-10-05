Topo

Rapper Hungria recebe alta após internação em Brasília

Hungria é internado com dores de cabeça, náuseas e vômitos - Reprodução/Instagram
05/10/2025

Hungria, 34, recebeu alta hoje do Hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

De acordo com o hospital, o rapper apresentou uma excelente evolução clínica. "Deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorialmente", informou.

Hungria estava internado desde quinta-feira (2). Ele deu entrada no hospital após apresentar sintomas compatíveis com intoxicação por metanol.

A internação

O rapper apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

Equipe do cantor chegou a anunciar o adiamento dos shows. "Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente", diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ''Hungria Hip Hop'', começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.

