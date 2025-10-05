Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos em 2026
Gracyanne Barbosa foi convidada por Luciano Huck para participar da próxima temporada da Dança dos Famosos, do Domingão Com Huck, em 2026. A influenciadora sofreu uma lesão e passou por uma cirurgia enquanto dançava na atração.
O apresentador introduziu o tema antes da exibição do quadro neste domingo, 5: "Quando alguém aceita participar de um quadro como a Dança dos Famosos, que demanda energia, concentração, tempo, ser julgado, eu levo muito a sério".
"Na semana passada, confesso que a gente sofreu de verdade ao ver alguém que confiou muito na gente se lesionar nesse palco. Ela foi para o hospital, veio o diagnóstico: rompeu um tendão do joelho, que não é algo simples. Foi submetida a uma cirurgia e recebeu alta. Acho que ela merece um aplauso: Gracyanne Barbosa!"
A influenciadora entrou no palco do Domingão com o auxílio de um andador. Em sua fala, chegou a se emocionar: "Me senti muito acolhida, parte dessa família. Não vou mais estar dançando nesse palco, mas com certeza vou estar aqui com vocês."
Huck, então, fez o convite: "Gracyanne Barbosa, se você tiver vontade, condições físicas e autorização médica, você já é a primeira integrante da Dança dos Famosos 2026". "Com toda certeza! Obrigada!", respondeu a influenciadora.
O programa também contou com a presença de Leonardo Metsavaht, ortopedista responsável pela cirurgia de Gracyanne. Ele explicou a seriedade da lesão e garantiu que não há possibilidade de ela retornar à Dança dos Famosos na atual temporada.