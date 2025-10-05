Topo

Greyson Nekrutman, do Sepultura, será baterista do Trivium

05/10/2025 16h18

Greyson Nekrutman, baterista conhecido por seu trabalho com o grupo Sepultura, foi anunciado como parte da nova formação da Trivium. Em uma postagem no Instagram, a banda americana de heavy metal deu as "boas-vindas" ao artista e destacou suas passagens por outros conjuntos como Heriot e Jinjer recentemente.

O perfil oficial do Sepultura no Instagram fez um comentário na postagem do anúncio: "Boa sorte, Greyson Nekrutman! Estamos orgulhosos e mal podemos esperar para tê-lo de volta em 2026!"

O jovem baterista de 23 anos é conhecido especialmente por sua passagem pelo Suicidal Tendencies há alguns anos. Em 2024, foi anunciado pelo Sepultura como substituto de Eloy Casagrande, que foi para o Slipknot.

A formação atual da banda Trivium, que foi fundada em 1999, é composta por Matt Heafy (vocalista/guitarrista), Corey Beaulieu (guitarrista) e Paolo Gregoletto (baixista), além do próprio Greyson Nekrutman (bateria).

