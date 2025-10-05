Topo

Gretchen renova votos de casamento com Esdras de Souza no Pará

05/10/2025

Gretchen, 66, renovou votos de casamento com Esdras de Souza, 52, em Salinas, no Pará.

O que aconteceu

Em seu Instagram, a cantora compartilhou registros do momento especial. O casal apareceu se beijando e renovando os votos a beira-mar.

Gretchen optou por um vestido bege para o look da ocasião. Esdras também usou um conjunto na mesma paleta.

O casal está junto há cinco anos e comemorando bodas de ferro ou madeira. Gretchen e Esdras se casaram em 2020 em Belém.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Lindos", comentou um. "Felicidades ao lindo casal", desejou outro. "Que maravilhosos", completou mais um.

