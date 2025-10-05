Gretchen renova votos de casamento com Esdras de Souza no Pará

Colaboração para Splash, em São Paulo

Gretchen, 66, renovou votos de casamento com Esdras de Souza, 52, em Salinas, no Pará.

O que aconteceu

Em seu Instagram, a cantora compartilhou registros do momento especial. O casal apareceu se beijando e renovando os votos a beira-mar.

Gretchen optou por um vestido bege para o look da ocasião. Esdras também usou um conjunto na mesma paleta.

O casal está junto há cinco anos e comemorando bodas de ferro ou madeira. Gretchen e Esdras se casaram em 2020 em Belém.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios. "Lindos", comentou um. "Felicidades ao lindo casal", desejou outro. "Que maravilhosos", completou mais um.