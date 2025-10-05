Gracyanne surge de andador no 'Domingão' e se emociona: 'Fui acolhida'
Após sofrer uma lesão no joelho durante apresentação no Dança dos Famosos, do Domingão com Huck (Globo), Gracyanne Barbosa, 42, voltou ao palco da atração hoje (5) usando um andador.
O que aconteceu
Gracyanne rompeu o tendão em sua apresentação de lambada na competição do Domingão. Ela passou por uma cirurgia no joelho e retornou ao palco da atração da Globo de andador.
A musa fitness se emocionou e recebeu aplausos da plateia: "Senti que fui acolhida e parte da família do Domingão. Não vou mais dançar nesse palco, mas com certeza estarei aqui com vocês. A vida nos desafia, mas estamos aqui para isso — mostrar que somos fortes e resilientes."
A ex-BBB ainda relembrou o momento em que sentiu a lesão durante sua apresentação: "Pensei que tivesse batido [o joelho], porque o barulho foi de batida. Mas eu vi o replay e não bati em lugar nenhum. Foi uma pisada em falso."
Luciano Huck, 54, convidou Gracyanne para voltar à competição na próxima edição: "Se você tiver vontade, condições físicas e autorização médica, você é a primeira integrante do Dança dos Famosos 2026."