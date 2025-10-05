Topo

Entretenimento

A Fazenda: Gaby Spanic acusa Fernando de xenofobia e promete processá-lo

Gaby Spanic acusa Fernando Sampaio de xenofobia - Reprodução/Recordplus
Gaby Spanic acusa Fernando Sampaio de xenofobia Imagem: Reprodução/Recordplus
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

05/10/2025 23h29

Gaby Spanic e Fernando Sampaio se desentenderam durante a dinâmica do apontamento em A Fazenda 2025.

O que aconteceu

A atriz acusou o peão de xenofobia. No início de sua fala, a venezuelana agradeceu ao Brasil pelo acolhimento aos imigrantes antes de direcionar críticas ao ator. "Quero esclarecer que esse senhor que quer que eu saia daqui está sendo xenofóbico comigo", disse.

Fernando Sampaio não demorou a reagir negando qualquer preconceito. O participante pediu para que sua equipe processe a Gaby. "Mete o processo e já pode abrir processo contra ela porque está falando que estou cometendo crime contra ela", falou.

O embate continuou com troca de provocações. "É meu tempo de falar. Respeite as mulheres", pediu a atriz ao ser interrompida. Direcionando-se novamente ao colega, disparou: "Não tenho medo de você. Vou te processar. Cale-se! Palhaço!". O ator, por sua vez, manteve postura desafiadora: "Então bate o sino!".

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

A Fazenda: Gaby Spanic acusa Fernando de xenofobia e promete processá-lo

Virginia e Vini Jr. deixam estádio juntos após vitória do Real Madrid; veja

10 finais e 5 suspeitos: Manuela Dias detalha reta final de 'Vale Tudo'

SBT anuncia estreia do The Voice 'após a morte de Odete Roitman'

Estevão Ciavatta, marido de Regina Casé, fala sobre acidente no 'Fantástico'

Yasmin Brunet posa de biquíni e recebe elogios: 'Espetáculo de mulher'

Huck confirma Gracyanne Barbosa na Dança dos Famosos em 2026

Mavie, filha de Neymar, surge com o braço enfaixado: 'Chorou muito de dor'

Gracyanne surge de andador no 'Domingão' e se emociona: 'Fui acolhida'

Bad Bunny fala espanhol e rebate críticas sobre Super Bowl

Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de metanol